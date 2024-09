« Noyée dans ses mensonges : l’histoire vraie de sherri Papini » : votre téléfilm ce 26 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Noyée dans ses mensonges : l’histoire vraie de sherri Papini » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 26 septembre 2024 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Noyée dans ses mensonges : l’histoire vraie de sherri Papini ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Noyée dans ses mensonges : l’histoire vraie de sherri Papini » : l’histoire, le casting

Sherri Papini est une femme qui semble épanouie. Mère au foyer, elle s’occupe de ses enfants pendant que son mari, Keith, fait tout pour subvenir aux besoins de la famille. Un jour, Sherri décide d’aller courir, mais lorsque son mari rentre du travail, il s’aperçoit qu’elle n’est pas revenue. Inquiet, il alerte la police, et la disparition de Sherri devient rapidement une affaire médiatique. Plusieurs semaines plus tard, Sherri réapparaît, affirmant avoir été enlevée. Cependant, bien que son récit évoque un véritable calvaire, sa version des événements suscite des doutes tant chez les enquêteurs que dans sa propre famille.



Avec : Jaime King (Sherri Papini), Matt Hamilton (Keith Papini), Josh Collins (Chris), Lossen Chambers (La détective Molly Rowlands)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Maman disparue : L’histoire vraie de Jennifer Dulos ».

« Maman disparue : L’histoire vraie de Jennifer Dulos » : l’histoire et le casting

À 35 ans, Jennifer Farber Dulos, écrivaine en quête d’inspiration, quitte New York et sa meilleure amie Audrey pour s’installer dans le Colorado. Là-bas, elle rencontre Fotis, un skieur nautique professionnel séduisant. Lorsque Jennifer décide de retourner à New York, leurs chemins se croisent à nouveau, et ce qui devait être une simple aventure se transforme en une véritable histoire d’amour. Malgré la méfiance de ses proches, Jennifer se jette à corps perdu dans cette relation, épousant Fotis un an plus tard et donnant naissance à cinq adorables enfants. Cependant, Fotis n’est pas un père exemplaire : ses absences, son attitude méprisante, ainsi que ses infidélités et sa violence rendent la vie de Jennifer de plus en plus difficile. Après une série de disputes, elle prend la décision de fuir et demande le divorce. La bataille pour la garde des enfants devient tendue, jusqu’au jour où Jennifer disparaît. Rapidement, tous les soupçons se portent sur son ex-mari…

Avec : Jayce Barreiro (Le détective Mike Sloan), Annabeth Gish (Jennifer Farber Dulos), Warren Christie (Fotis Dulos), Laura Harris (Audrey)