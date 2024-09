« Pékin Express, l’épopée des maharadjas », ça démarre ce soir sur M6 ! (14 septembre 2024)

Publicité





« Pékin Express, l’épopée des maharadjas » au programme TV du samedi 14 septembre 2024 – Ce samedi soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h10 sur M6 pour le lancement de « Pékin express, l’épopée des maharadjas ». Au programme ce soir, le premier épisode de cette nouvelle saison inédite.





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







Sept binômes emblématiques s’apprêtent à s’affronter dans une aventure palpitante à travers le Rajasthan, une région réputée pour son riche patrimoine historique, ses palais majestueux et ses vastes déserts. Qu’ils soient anciens vainqueurs, finalistes ou duos ayant laissé une empreinte mémorable dans l’émission, ces candidats nous promettent une course exceptionnelle, digne des légendaires Maharadjas ! Déterminés à décrocher la victoire, les participants de cette édition All Stars de Pékin Express feront face à de nombreuses surprises et défis exaltants.

« Pékin Express, l’épopée des maharadjas », l’épisode 1 du 14 septembre

Cette édition All Stars s’annonce riche en surprises et défis dès le début à Agra, avec le majestueux Taj Mahal en arrière-plan. Dès cette première étape, les équipes seront immergées dans l’ambiance vibrante de l’Inde. Entre les sourires accueillants des habitants, le bruit constant des klaxons et les traditions fascinantes, les 7 binômes vivront un véritable dépaysement. Cette étape inaugurale mettra à l’honneur des missions inédites, et le retour du drapeau blanc ajoutera du suspense à la course. Dans une compétition où chaque étape est éliminatoire, quel binôme quittera l’aventure en premier ?



« Pékin Express, l’épopée des maharadjas », présentation des binômes

Pour cette saison all-stars, voici les 7 binômes qui participent de nouveau à Pékin Express :

– Rose-Marie et Cinzia : Les copines parisiennes, finalistes de la saison 14 « La route des 3 continents »

– Christophe et Claire : Le père chic et la fille choc, gagnants de la saison 14 « La route des 3 continents »

– Fabrice et Briac : Le père et le fils spirituels, binôme d’inconnus de la saison 12 « La route des 50 volcans »

– Nathalie et Angie : Les drôles de dames , binôme d’inconnues de la saison 17 « Le choix secret »

– Hoang et Quyen : Le frère et la sœur chamailleurs, saison 5 « La route du bout du monde »

– Axel et Jean-Claude : Le grand-père et le petit-fils, quarts de finaliste de la saison 15 « Sur les terres de l’aigle royal »

– Clément et Emeline : Les animateurs de camping , quarts de finalistes de la saison 17 « Le choix secret »

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.