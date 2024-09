Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 1 du 14 septembre 2024)

Publicité





« Pékin Express, l’épopée des maharadjas » résumé et replay de l’épisode 1 du samedi 14 septembre 2024 – C’est ce soir que M6 a lancé la toute nouvelle saison de Pékin Express. Les binômes arrivent à Agra, les yeux bandés. Stéphane leur souhaite la bienvenue, ils sont dans une maison traditionnelle à Agra et il leur annonce des surprises !





Ils doivent trouver leurs sacs à dos à l’aveugle et transférer les affaires de leurs valises. Ils doivent ensuite rejoindre Stéphane, toujours à l’aveugle ! C’est compliqué pour Jean-Claude et Axel, qui n’ont pas bien retenu le nom du village où Stéphane les attend.







Les binômes peuvent enfin enlever leurs bandeaux et ils retrouvent Stéphane devant le Taj Mahal. Chaque candidat doit mettre un biscuit sur sa tête et le manger sans utiliser les mains. Rose-Marie et Cinzia sont les premières arrivées, suivies de Christophe et Claire. Le binôme qui réussira l’épreuve en premier se qualifiera directement pour l’épreuve d’immunité et passera le reste de la journée tranquillement ! Et c’est finalement Rose-Marie et Cinzia qui remportent la victoire !

Les autres équipes doivent maintenant rejoindre Doora. Jean-Claude et Axel sont bons derniers, ils n’arrivent pas à passer l’étape du biscuit et n’ont plus aucune chance de se qualifier pour l’immunité ! Stéphane accueille les deux premiers binômes : Fabrice et Briac, et Claire et Christophe !



Place à la première recherche d’hébergements de la saison. Chaque binôme trouve un logement et passe une belle soirée chez l’habitant.

Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’une course en chars, déjà faite en saison 6. Et c’est finalement Fabrice et Briac qui remportent l’immunité, ils se qualifient directement pour l’étape 2 !

Stéphane annonce une nouvelle règle pour ce dernier jour de l’étape : le drapeau blanc. Celui qui le possède sera dispensé de duel final ! Mais ce drapeau peut être récupéré, il suffit de le toucher pour le prendre. Fabrice et Briac décident à qui l’offrir au début : Nathalie et Angie. Et Stéphane fait une annonce choc : cette saison, pas d’enveloppe noire, toutes les épreuves seront éliminatoires !

Nathalie et Angie partent avec 3 minutes d’avance. Mais au bout d’un moment, Christophe et Claire les repèrent et leur prennent le drapeau blanc. Et Hoang leur reprend ensuite. Et Axel aussi ! Le drapeau ne fait que changer de main ! Claire reprend de nouveau le drapeau ! Plus tard, Hoang récupère encore le drapeau. Mais Angie le reprend tout de suite.

C’est Rose-Marie et Cinzia qui remportent l’étape et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros. Christophe et Claire sont 2èmes, Axel et Jean-Claude 3èmes, Clément et Emeline 4èmes. Nathalie et Angie arrivent avec le drapeau blanc, Hoang et Quyen sont derniers.

Pékin Express, le duel final : et le premier binôme éliminé est…

Place au duel final. Hoang et Quyen choisissent d’affronter Jean-Claude et Axel. Axel y va et affronte Hoang. C’est serré et c’est Axel qui revient le premier ! Hoang et Quyen sont donc éliminés.

Pékin Express, l’épopée des maharadjas, le replay de l’épisode 1

Si vous avez loupé ce premier épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.