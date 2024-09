The Voice Kids : résumé et replay des 1ères battles (14 septembre 2024)

Publicité





The Voice du samedi 14 septembre 2024, résumé et replay – C’est parti pour la quatrième et dernière soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids. Lara Fabian, Slimane, Claudio Capeo et Patrick Fiori terminent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec une battle dans l’équipe de Lara Fabian. Elle oppose Yulia, Aminata et Emma. Garou accompagne Lara pour les coacher. Ils chantent « Dans un autre monde » de Céline Dion. Lara choisit finalement de continuer avec Yulia !







Seconde battle, dans l’équipe de Claudio Capéo : Louis D., Loan O., et Mattia. Ils sont coachés avec Arnaud Ducret. Ils reprennent « Amsterdam » de Jacques Brel. Claudio décide d’emmener Louis D. en demi-finale !

Nouvelle battle dans l’équipe de Patrick Fiori : Salomée, Ella et Charlie. Et c’est Santa qui vient les coacher. Elles chantent « Les Bêtises » de Sabine Paturel. Patrick décide de poursuivre avec Charlie.



Place à une battle dans l’équipe de Slimane : Rafaël, Israël et Yohan. C’est Chimène Badi et Dadju qui les coachent. Ils reprennent « Cry me a river » de Justin Timberlake. Slimane choisit d’emmener Rafaël sur la demi-finale.

On continue avec l’équipe de Claudio Capéo : Louis, Louanne, et Tymao. Ils chantent « L’amour » de Christophe Maé, Amadou et Mariam. Claudio qualifie Louis pour la demi-finale.

Place à une battle dans l’équipe de Lara Fabian : Tim, Louise, et Scarlett. Tayc vient les coacher. Ils chantent « Un homme heureux » de William Sheller. Elle décide de continuer avec Tim.

On poursuit avec l’équipe de Patrick Fiori : Lizzie, Charles, et Jean. Ils sont coachés par Patrick Bruel et chantent « La groupie du pianiste » de Michel Berger. Patrick choisit de continuer avec Lizzie.

La soirée se termine avec une battle dans l’équipe de Slimane : Livanni, Antoine, et le trio de frères et soeurs Noéline/Lowen/Eloane. Ils chantent « Je partirai » d’Hoshi. Ils sont coachés par Chimène et Dadju. Slimane choisit d’emmener Antoine en demi-finale !

The Voice Kids du 14 septembre 2024, le replay

Cette soirée de la saison 2024 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 21 septembre pour l’épisode 6 !