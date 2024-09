Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 2 du 21 septembre 2024)

Publicité





« Pékin Express, l’épopée des maharadjas » résumé et replay de l’épisode 2 du samedi 21 septembre 2024 – C’est ce soir que M6 a lancé la toute nouvelle saison de Pékin Express. Après l’élimination de Hoang et Quyen, place à la seconde étape pour les six binômes encore en compétition. Direction Jaipur, la capitale du Rajasthan.











Stéphane donne une première mission aux binômes. Ils doivent commencer par trouver le chauffeur du tuk-tuk à partir d’une photo, il les emmènera ensuite. Chaque binôme s’élance en tuk-tuk sur un parcours. Et c’est plus compliqué que ce qu’on croit ! Fabrice et Briac sont les premiers, mais à chaque dépassement de la ligne blanche on recommence ! Clément et Emeline prennent donc la tête. Et c’est finalement Christophe et Claire qui repartent les premiers !

Les binômes se dirigent vers Stéphane, les trois premiers se qualifieront pour l’épreuve d’immunité. Mais avant ça, Stéphane leur réserve une surprise. La balise sonne, ils doivent s’arrêter et descendre de véhicule. Ils ont un colis contenant un appareil photo et à chaque fois que la balise sonnera, ils devront quitter leur véhicule et faire une photo souvenir sur un thème précis. Pour la première photo, il faut boire du thé avec les locaux devant une télé ! Jean-Claude et Axel sont les premiers à réussir. Nathalie et Angie, et Clément et Emeline, galèrent et prennent beaucoup de retard.

Les binômes rejoignent Stéphane à l’incroyable Chand Baori, un puits à degrés profond de 30 mètres avec plus de 3 500 marches réparties sur 13 étages ! Sont qualifiés pour l’épreuve d’immunité : Christophe et Claire, Rose-Marie et Cinzia, et Clément et Emeline !



Place à la recherche d’hébergements. Tous trouvent des locaux pour les accueillir, ils passent à table et profitent d’une belle soirée.

Le lendemain, c’est l’heure de l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’un jeu traditionnel du Nord de l’Inde, que Stéphane mixe avec des questions de culture générale. Il faut répondre juste à 4 questions afin de remporter l’immunité et se qualifier pour l’étape 3 ! C’est serré mais c’est finalement Christophe et Claire qui remportent la victoire et l’immunité.

La course reprend avec le retour de la roulette infernale. Ils auront une contrainte à chaque fois que la balise sonnera ! Stéphane tourne la roulette infernale et impose une première contrainte : les candidats doivent descendre de voiture et trouver un autre véhicule en chantant ! Plus tard, c’est l’écarteur de bouche ! Super compliqué de se faire comprendre pour trouver une voiture !

Christophe et Claire remportent cette étape et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros. Fabrice et Briac sont 2ème, Clément et Emeline 3ème, Jean-Claude et Axel 4èmes, et Rose-Marie et Cinzia 5ème. Nathalie et Angie sont dernières.

Pékin Express, le duel final : et le second binôme éliminé est…

Place au duel final. Nathalie et Angie choisissent d’affronter Jean-Claude et Axel ! Ils sont déçus après avoir déjà fait le duel final lors de l’étape précédente. Axel y va et affronte Angie. Ils doivent se rendre dans un collège et réaliser une mission. Angie prend beaucoup de retard mais Axel galère pour repartir et perd du temps. Mais c’est bien Axel qui revient le premier et retrouve son grand-père. Nathalie et Angie sont éliminées !

Pékin Express, l’épopée des maharadjas, le replay de l’épisode 2

Si vous avez loupé ce second épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Et rendez-vous le samedi 28 septembre pour suivre l’épisode 3 !