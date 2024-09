The Voice Kids : qui va en demi-finale ? Résumé et replay des dernières battles (21 septembre 2024)

Publicité





The Voice du samedi 21 septembre 2024, résumé et replay – C’est parti pour la dernière soirée de battles de la saison 2024 de The Voice Kids. Lara Fabian, Slimane, Claudio Capeo et Patrick Fiori qualifient leurs derniers talents pour la demi-finale !





La soirée débute avec une battle dans l’équipe de Patrick Fiori. Célia, Samara, et Anastasia s’affrontent sur « Prière païenne » de Céline Dion. Patrick choisit Célia pour la demi-finale !







Seconde battle, dans l’équipe de Lara Fabian : Arianna, Izalyne, et Elisabetta s’opposent sur « I will survive » de Gloria Gaynor. Et c’est Arianna qui se qualifie pour la demi-finale !

Troisième battle, dans la team Slimane : Baptiste, Coline, et Victoria s’affrontent sur « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper. Slimane choisit d’emmener Coline sur la demi-finale !



Quatrième battle, dans l’équipe de Claudio Capéo. Noham, Giulia, et Giuliana chantent « Comment on fait » de Vianney. Il décide de continuer avec Giuliana.

Nouvelle battle dans l’équipe de Lara Fabian. Loan, Marylou, Hugo reprennent « Savoir aimer » de Florent Pagny. Lara choisit d’emmener Loan en demi-finale !

Place à la dernière battle de l’équipe de Claudio Capéo. Liam C, Ambroise et Inès s’affrontent sur « Mistral Gagnant » de Renaud. Claudio choisit de qualifier Inès pour la suite !

Dernière battle de la team Patrick Fiori. Yasmine, le groupe des Kiss Kids, et April chantent « Si l’on s’aimait, si » des Enfoirés. Patrick emmène April sur la demi-finale de samedi prochain !

La soirée s’achève avec l’équipe de Slimane. Loucia, Lenny, le duo d’amis Eline & Naël s’opposent sur « Laissez moi danser » de Dalida. Slimane choisit de continuer avec Lenny.

The Voice Kids du 21 septembre 2024, le replay

Cette soirée de la saison 2024 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 28 septembre pour la demi-finale !