Reportages découverte du 1er septembre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 1er septembre 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : Trottinettes, vélos, voitures : la guerre est déclarée

Conduire en ville n’a jamais été facile, mais ces dernières années, cela est devenu un véritable cauchemar pour beaucoup. Avec la transition écologique, les voitures doivent désormais laisser la place aux « mobilités douces » dans les villes françaises : trottinettes, skateboards, monoroues… et surtout vélos ! En Île-de-France, par exemple, le nombre de cyclistes a quadruplé en dix ans. Pourtant, malgré la diversité croissante des moyens de transport, la taille des rues, elle, reste la même. Résultat : des tensions incroyables surgissent. Insultes, bousculades, voire violences physiques, font désormais partie du quotidien. Pendant plusieurs mois, notre journaliste a parcouru les rues à vélo, vivant les réalités souvent très brutales des usagers de la route à Paris, Lyon et Marseille.

A 14h50 dans Grands Reportages : Animaux de compagnie : Business et trafic

Un Français sur deux possède un animal de compagnie, désormais considéré comme un membre à part entière de la famille, que l’on n’hésite pas à chouchouter ! En une décennie, le marché des animaux de compagnie a doublé. Cette croissance fulgurante a donné naissance à des métiers surprenants, comme agent d’animaux mannequins et influenceurs ou encore entrepreneur de pompes funèbres pour animaux. Cependant, cette expansion a également favorisé l’essor de trafics et d’élevages clandestins, plaçant les animaux au troisième rang des sources d’économie souterraine, juste derrière les stupéfiants et les armes. Pendant plusieurs mois, une équipe de « Reportages découverte » a enquêté sur ce marché lucratif aux nombreuses dérives.