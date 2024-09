Les 12 coups de midi du 1er septembre : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, qui est derrière ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 1er septembre 2024, 340eme victoire d’Emilien – Emilien a signé une 340ème victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître et n’a remporté que 2.000 euros à partager avec un téléspectateur aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 1er septembre, une tente sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit son incroyable cagnotte arriver au total de 1.455.445 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : une tente. Cet indice s’ajoute aux 2 précédents : la plage de Copacabana à Rio au Brésil et un phonographe.

Et si vous êtes curieux de savoir qui se cache derrière cette étoile, qui a déjà été trouvée par Emilien sur les tournages il y a plusieurs semaines, on peut vous dire que selon TéléKIFF sur YouTube, il s’agirait de l’actrice américaine Anne Hathaway. La plage brésilienne fait référence au film d’animation « Rio » pour laquelle elle a doublé un personnage, et la tente au film « Summer Camp ».

Indices présents sur cette étoile : la plage de Copacabana au Brésil, un phonographe, une tente

Noms déjà proposés : Kilian Mbappé, Zinédine Zidane, David Guetta



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+