« Simon Coleman » du 13 septembre : votre épisode inédit ce soir sur France 2

« Simon Coleman » du 13 septembre 2024 – Après le succès des trois premiers épisodes, « Simon Coleman » est de retour ce vendredi soir sur France 2 avec un épisode inédit. Jean-Michel Tinivelli et Flavie Péan reprennent du service avec cet épisode intitulé « Balle perdue ».





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou avant-première puis replay sur france.TV.







Simon Coleman est de retour ! L’ancien flic parisien, désormais installé à Aix-en-Provence, prend soin de ses trois neveux depuis la disparition tragique de leurs parents dans un accident. Entre son rôle de super tonton et ses enquêtes criminelles menées aux côtés de Chloé Becker et de ses nouveaux collègues, Simon doit jongler avec des responsabilités parfois lourdes. Les enfants grandissent, et il n’est pas toujours préparé à affronter les défis quotidiens. D’autant plus que sa belle-sœur, déterminée à récupérer la garde des enfants, ne lui rendra pas la tâche facile…

« Simon Coleman » du 13 septembre 2024, histoire de l’épisode « Balle perdue »

Fabien Delmas, directeur des ressources humaines d’un laboratoire de cosmétiques, meurt en pleine partie de paintball organisée pour renforcer la cohésion de son équipe. Simon et Chloé découvrent qu’il a été tué par une balle empoisonnée. Mais qui pouvait en vouloir à ce DRH, réputé pour son humanisme et sa bienveillance envers les employés ? En enquêtant au sein du laboratoire, ils réalisent que Fabien n’était pas aussi apprécié qu’il n’y paraissait… et que le poison utilisé provenait d’une plante cultivée directement dans le labo.



Casting

Avec Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Docteur Inès Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria)…

Guests : Mélanie Maudran, Julien Masdoua, Juliette Tresanini, Rebecca Hampton, Serge Dupire, Juliette Poissonnier, Raphaële Volkoff, Cécilia Hornus, Piérick Tournier…