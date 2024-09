Les Traîtres du 13 septembre : la suite de la saison 3 ce soir sur M6 (épisode 4)

Publicité





Les Traîtres du 13 septembre 2024, l’épisode 43 ce soir sur M6. Ce vendredi soir, M6 continue la diffusion de la saison 3 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de quatre loyaux la semaine dernière, le jeu continue pour les célébrités encore en course.





Les Traitres du 13 septembre 2024 : l’épisode 4 ce soir

Il y a deux semaines dans l’épisode 3, on a découvert que les Traitres avaient donné le verre empoisonné à Sylvie Tellier, qui a donc été éliminée. Frédérique Bel avait ensuite été éliminée à l’issue de la table ronde et Maxime sur le conseil des Traitres. Ce soir dans l’épisode 4, vous allez découvrir qui s’est fait sortir lors de la nouvelle table ronde.

Au château ce soir, plus rien ne sera comme avant ! Les Traitres perdent le contrôle et même Laurent Ruquier s’énerve !



« Quel jeu de malade ! »

Les Traîtres, qui sont les 11 candidats encore en compétition ?

Sont encore en course au début de l’épisode 4 : Laurent Ruquier, Crazy Sally, Hugo Manos, Stomy Bugsy, Bruno Solo, Studio Danielle, Arthur Lombard, Gwendal Marimoutou, Laly Meignan, Romain Puértolas, et Carla Lazzari.

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 3

Au cœur du château de Biron en Dordogne, lieu chargé d’histoire et de trahisons, vingt personnalités relèvent le défi palpitant de l’émission à succès « Les Traîtres ». Ce jeu de duperie et de manipulation, aussi impitoyable qu’exaltant, met à l’épreuve les nerfs des participants.

Parmi les 20 candidats, 3 seront choisis comme Traîtres, avec pour mission d’éliminer tous les Loyaux avant d’être découverts. Pour y parvenir, ils devront triompher des épreuves, résister à une intense pression psychologique, déjouer les stratégies adverses, tromper leurs compagnons… et surtout, éviter l’élimination pour espérer remporter la partie et 50 000 euros au profit de l’association de leur choix. Les Traîtres réussiront-ils à duper tout le château ? Qui sortira vainqueur : les Traîtres ou les Loyaux ?