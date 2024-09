« Simon Coleman » du 20 septembre : vos épisodes inédits ce soir sur France 2

Publicité





« Simon Coleman » du 20 septembre 2024 – C’est deux nouveaux inédits de la série « Simon Coleman » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Jean-Michel Tinivelli et Flavie Péan reprennent du service avec les épisodes 3 et 4 de la saison.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou avant-première puis replay sur france.TV.







Simon Coleman est de retour ! L’ancien flic parisien, désormais installé à Aix-en-Provence, prend soin de ses trois neveux depuis la disparition tragique de leurs parents dans un accident. Entre son rôle de super tonton et ses enquêtes criminelles menées aux côtés de Chloé Becker et de ses nouveaux collègues, Simon doit jongler avec des responsabilités parfois lourdes. Les enfants grandissent, et il n’est pas toujours préparé à affronter les défis quotidiens. D’autant plus que sa belle-sœur, déterminée à récupérer la garde des enfants, ne lui rendra pas la tâche facile…

« Simon Coleman » du 20 septembre 2024, vos épisodes inédits

Épisode 3 – Les apparences

Deux agents d’entretien avancent le long d’une allée longeant le jardin de la prestigieuse clinique du Roi-René. Soudain, le premier s’immobilise et pousse un cri. À une vingtaine de mètres, un corps gît, étendu sur le dos devant la façade de l’établissement, une mare de sang s’étant formée sous sa tête. Lorsque Simon Coleman et Chloé arrivent sur les lieux du crime, ils ignorent encore que le meurtre de Mathias Deresz les plongera dans une enquête aux multiples facettes. Qui pouvait bien vouloir la mort de ce chirurgien esthétique, au point de le précipiter dans le vide ? Entre les membres du personnel, les patients et la direction, personne ne semble prêt à révéler la vérité, et la victime elle-même semble cacher une personnalité bien plus complexe qu’il n’y paraît…



Épisode 4 – Requiem pour un Don Juan

De retour d’un week-end, les propriétaires d’une somptueuse villa découvrent avec horreur le corps sans vie de Lionel, l’agent immobilier chargé de la vente de leur propriété. Simon et Chloé, dépêchés sur les lieux, comprennent vite que Lionel se servait de la villa comme garçonnière pour mener une liaison extraconjugale. Suspectant un crime passionnel, ils retrouvent la maîtresse de la victime, qui leur confie qu’elle connaissait à peine Lionel, rencontré via une application de rencontres. Sur cette plateforme, Lionel se présentait comme un PDG fortuné et solitaire, un personnage bien loin de la réalité, mais qui lui permettait de séduire de nombreuses femmes, en utilisant les biens de ses clients pour renforcer son image de multimillionnaire. Entre les nombreuses femmes dupées par ses mensonges et les clients de l’agence trompés par cet agent immobilier peu scrupuleux, la liste des suspects ne cesse de s’allonger…

Casting

Avec Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Docteur Inès Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria)…

Guests : Mélanie Maudran, Julien Masdoua, Juliette Tresanini, Rebecca Hampton, Serge Dupire, Juliette Poissonnier, Raphaële Volkoff, Cécilia Hornus, Piérick Tournier…