« Un scandale dans l’équipe » : votre téléfilm ce 27 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un scandale dans l’équipe » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 27 septembre 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un professeur trop séduisant ».





« Un scandale dans l’équipe » : l’histoire, le casting

Natalie vient d’intégrer un nouveau lycée et participe aux sélections pour rejoindre l’équipe de cheerleaders. Après avoir été acceptée, elle se rend rapidement compte que tout n’est pas aussi idyllique qu’il n’y paraît : drogues, jalousie et chantage alimentent de nombreux conflits. Face à ces situations dramatiques, Natalie essaie de s’en sortir, mais elle se demande qui sont ses véritables amies.

Avec : Noémi VanSlyke (Natalie), Laurie Fortier (Caroline), Amanda Jones (Madison), Brooke Maroon (Viv)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Rivalité meurtrière ».

« Rivalité meurtrière » : l’histoire et le casting

Charlie, étudiante à l’université de Gable et étoile montante du beach-volley, forme avec sa partenaire Kiki l’un des duos les plus prometteurs du circuit. Leurs principales rivales, Annika et Hillary de l’université du Sud-Ouest, sont également pressenties pour une place aux Jeux Olympiques, mais seules deux d’entre elles pourront y accéder. La compétition est féroce, jusqu’à ce que Hillary soit retrouvée morte par Annika un matin. Alors que la police ouvre une enquête, Charlie, troublée par la disparition de sa concurrente, peut compter sur le soutien de Becky, la nouvelle recrue de son équipe.

Avec : Anna Marie Dobbins (Becky), Nzingha Ashford (Charly), Shantelle Lee Cuevas (Annika), Kaci Fullinwider (Lynn)