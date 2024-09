Un Si Grand Soleil du 20 septembre : Dimitri se rend, le ravisseur parle à Evan (résumé et vidéo épisode 1473 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1473 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans la série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 20 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Davia appelle Alex, il lui confie que ça s’est très bien passé avec Céline. Il la voit ce soir. Davia lui demande s’il va lui dire la vérité, il ne sait pas et dit qu’il va attendre le bon moment. Alex arrive au commissariat de bonne humeur, il ramène des chouquettes à Manu.

Une femme appelle Marc pour lui parle de l’enlèvement de son chien, elle refuse de céder au chantage et l’a dit au ravisseur, qu’elle a vu partir avec son chien. Marc lui assure qu’il s’en occupe et lui demande une photo du chien.



Le procureur est avec Becker, ils ont à J-4 pour trouver Evan en vie. Becker lui explique que la piste Affinata est sur la touche. Mais ils ont autre chose : la mort d’un étudiant noyé il y a 23 ans. Ils soupçonnent son frère, Raphaël Dormois. Le procureur leur demande du concret pour le retrouver et surtout d’arriver à temps.

Marc parle à la rédac chef de ses soupçons sur Dimitri. Tout coïncide et mène à lui. Marc appelle ensuite Léonore pour l’interroger sur Dimitri, elle comprend que ça a un rapport avec son enquête sur les chiens volés. Mais elle ne l’imagine pas kidnapper les chiens. Elle pense qu’il fait fausse route mais Marc veut vérifier et lui demande son adresse exacte.

Alex appelle Manu, au SAMU Social quelqu’un a reconnu la photo de Dormois. Il serait en foyer à Lunel, il n’a pas réussi à les joindre alors il va y aller. Manu le retrouve là-bas.

Marc est devant chez Dimitri et le découvre avec le fameux chien ! Il prend des photos. Marc l’appelle et l’interroge sur le chien. Dimitri ment et prétexte qu’un ami lui a donné. Marc le confronte : il va devoir le rendre à sa propriétaire ! Dimitri finit par tout avouer, il a eu l’idée quand il a commencé à sortir avec Rebecca. Marc lui demande si Rebecca est dans le coup, il lui assure que non et il ne veut pas qu’elle sache. Il promet de ne pas recommencer et le supplie de ne rien dire. Mais Marc est coincé, sa rédac chef est au courant. Il lui conseille d’aller se livrer. Chez Midi Libre, la rédac chef félicite Marc.

Au commissariat, Manu et Alex font le point avec Becker. Ils n’ont toujours pas retrouvé Raphaël et le temps presse… Pendant ce temps là, Alex retrouve Céline. Elle jette son téléphone et lui saute dessus…

Dimitri est au commissariat, il avoue tout à Thierry ! Becker passe et aperçoit Dimitri. Il demande ce qu’il fait là. Thierry lui présente le kidnappeur de chiens ! Becker lui dit qu’il savait que c’était un minable mais il se surpasse. Il lui dit qu’il touche le fond et lui refuse un verre d’eau.

Céline dit à Alex que ça valait le coup de lui donner plusieurs chances. Elle lui dit qu’il est son premier avocat, Alex lui avoue être flic ! Elle lui dit qu’elle trouve ça sexy et lui demande d’emmener sa carte, son arme et ses menottes la prochaine fois !

Evan tente de parler à son ravisseur, il dit qu’il est désolé s’il pense qu’il est responsable de la mort de l’un de ses proches. Il dit qu’il fait toujours tout ce qu’il peut pour ses patients. L’homme lui parle pour la première fois, il lui dit qu’il s’en fiche de ses explications et qu’il perd son temps. Il veut qu’il paie pour ce qu’il a fait, il va mourir dans 4 jours !

