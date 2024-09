Un Si Grand Soleil du 5 septembre : Hugo fait une découverte capitale (résumé et vidéo épisode 1462 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 5 septembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1462





Evan est réveillé par des bruits insupportables et de la musique super fort. Il hurle et supplie son ravisseur d’arrêter ça. Pendant ce temps là, Robin avoue à sa mère qu’il n’a pas réussi à dormir. Elle propose de prendre sa journée mais il a prévu de rejoindre des potes avec Tiago.

Janet appelle Chloé, elle lui demande comment elle va. Chloé avoue que c’est dur. Janet n’a pas d’info par son mari mais elle lui assure qu’avec son équipe ils font le maximum pour le retrouver.



Laurine retrouve Catherine dans un sommeil profond à côté d’une bouteille d’alcool. Becker interroge Manu et Alex sur l’enquête sur l’empoisonnement Alain. Ils n’ont aucune preuve matériel d’un empoisonnement intentionnel. Manu soupçonne bien Catherine et Laurine mais ils n’ont rien contre elles… Becker va appeler le procureur sans grand espoir.

Laurine appelle Boris, elle flippe pour Catherine qu’elle a retrouvé inconsciente sur le canapé. Elle pense qu’ils doivent la convaincre de se faire hospitaliser. De son côté, Alain raccroche d’un appel avec Clément. Il annonce à Elisabeth que la plainte contre Catherine a été classée sans suite. Elisabeth est sous le choc.

Yann, Hugo eet Clément font le point sur l’enquête sur Evan. Ils n’ont rien, ils n’arrivent pas à craquer les comptes des victimes sur l’application. Clément leur met la pression pour qu’ils se bougent.

Boris et Laurine viennent voir Catherine. Ils lui demandent de se reprendre et lui assurent qu’ils ont besoin d’elle. Elle accepte d’être hospitalisée, ses enfants l’accompagnent. De retour à la maison, Laurine s’inquiète mais Boris la rassure, elle a accepté le protocole et ça va aller.

Robin parle à Tiago au sujet de son père. Il a lu qu’après 72h, les chances de retrouver quelqu’un sont infimes. Tiago lui dit d’arrêter de regarder sur internet et de voir les choses en noir.

Cécile appelle son collègue le juge Laplace pour en savoir plus sur la disparition d’Evan. Elle parle de sa grefière mais il refuse de divulguer quoique se soit et raccroche.

Elisabeth et Alain sont avec Flore et Tiago. Ils reportent leur voyage de noces mais partent en thalasso. Flore leur offre un cadeau de mariage, une sculpture. Elisabeth dit que c’est magnifique et que ça la touche. Plus tard, Elisabeth assure à Flore qu’elle veut neutraliser Catherine, elle ne pense qu’à ça ! Flore lui assure que si elle a besoin elle peut compter sur elle.

Chloé a son amie rédac chef qui l’appelle et elle lui parle de la disparition d’Evan. Seule à son bureau, Chloé craque et fond en larmes. Au commissariat, Hugo annonce à Elise et Yann que les comptes Affinita ont été débloqués mais les messages sont éphémères. Mais il a retrouvé trois profils de femmes en commun sur leurs comptes !

VIDÉO Un si grand soleil du 5 septembre, extrait