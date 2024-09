Les Cinquante du 4 septembre : nouveau jeu dans le Cachot (résumé + replay épisode 3)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 3 du mercredi 4 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 3 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après l’élimination de Jonathan. Place à la découverte du château et le choix des chambres !











Certains foncent en courant pour avoir la chambre qu’ils veulent. C’est le cas de Simon, Alex, ou encore Stéphane. Et avec la formation des chambres, de premières alliances et stratégies se forment.

Simon et Enzo se parlent par pure stratégie et tentent une alliance. Pendant ce temps là, Maissane se fait déjà remarquer, Kim pense qu’elle la regarde de travers… Et elle craint que certains complotent contre elle.

Simon décide de parler avec Lisa-Marie pour enterrer la hâche de guerre et crever l’abcès. Cassandra l’apprécie pas, elle attend Simon au tournant.



Gaëtan et Lidia crèvent l’abcès avec Carla. Gaëtan est pointé du doigt et doit s’expliquer. Lidia décide de passer à autre chose et oublier Carla.

Le Lion annonce aux joueurs que le Cachot est ouvert. Le Chien arrive et vient récupérer deux personnes : Kim et Hillary. Il les emmène au Cachot, le Lion leur explique qu’elles vont pouvoir faire gagner de l’argent pour la cagnotte. A la clé, 100 euros par poignée actionnée dans le noir, et il y en a 10, soit 1000 euros de gains potentiels. Et elles sont attachées !

Les Cinquante, le replay du 4 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 3 ce mercredi 4 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 4 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode3.