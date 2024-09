Un Si Grand Soleil du 6 septembre : Evan face à son ravisseur (résumé et vidéo épisode 1463 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1463 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 6 septembre 2024.





Yann fait le point avec Hugo et Becker : ils ont trois profils de femmes qui ont matché avec les trois victimes. Il peut s’agir de faux profils et une femme peut avoir servir d’appât pour le tueur. Yann explique que les messages sont éphémère, il a contacté le siège social de l’appli aux USA et il a peu d’espoir. Hugo pense qu’ils doivent faire vite, il ne leur reste plus que 20 jours. Becker leur demande de réfléchir à un plan B.

Chloé est au volant, elle appelle Cécile pour prévenir de son retard, elle doit passer au commissariat.



A la coloc, Flore lit à Ludo un article sur Alix et le fait qu’elle a retrouvé miraculeusement les photos. Flore trouve que Ludo ment très mal, elle est convaincue qu’il sait et que la version de l’article est bidon. Ludo nie, elle comprend qu’il est impliqué. Ludo accepte de lui raconter à la condition qu’elle promette de ne rien dire…

Nicolas ouvre le cadeau d’Alix, une photo. Il sourit en lisant son message… Pendant ce temps là, José vient rendre une petite visite à Alix. Il a lu l’article. Alix le provoque du regard, José souligne le fait que le vol lui fasse pas une belle publicité. Plus tard, Alix propose à Maéva de revenir à la rentrée. Maéva est ravie et accepte déjà !

Chloé vient voir Elise pour lui demander des nouvelles. Elise lui assure qu’elle n’a rien à lui dire mais Chloé comprend qu’elle lui cache quelque chose. Elise lui demande de laisser la police travailler. Chloé menace Elise de faire appel à son amie, la rédac chef du Midi Libre. Becker et Elise finissent par avouer à Chloé qu’Evan a certainement été enlevé par un tueur en série. Mais elle ne doit rien dire, et surtout pas à la presse.

Robin retrouve sa mère en larmes. Il insiste pour savoir ce que la police lui a dit… Chloé finit par lui dire la vérité mais il ne doit en parler à personne, au risque de mettre Evan en danger. Robin est effondré. Chloé lui assure que la police pense qu’il est vivant et qu’ils vont le retrouver à temps.

Nicolas ramène son cadeau à Alix. Il annonce que ça ne suffira pas à se faire pardonner. Alix dit être prête à tout, Nicolas accepte d’aller boire un verre. Alix lui raconte tout, il la trouve incroyable. Mais Nicolas annonce à Alix qu’ils vont rester bons amis, uniquement. Il la remercie pour le cadeau et s’en va. Alix décide d’aller voir Ludo, qui est entrain de cuisiner avec Flore. Ils passent la soirée ensemble. Flore pense que Nicolas va revenir ! Alix pleure.

Yann explique à Hugo que l’appli a refusé de transmettre les infos. Hugo aimerait pouvoir comparer l’emprunte d’Avignon avec celles des femmes. Ils veut utiliser l’appli avec un appât. Becker convoque Alex dans son bureau. Avec Yann et Hugo, ils lui disent qu’ils l’ont choisi pour servir d’appât sur l’application. Becker ne lui laisse pas le choix.

Evan est toujours séquestré et tourne en rond. Il s’intéresse aux briques qui murent la fenêtre et essaie de gratter le joint. Là, son ravisseur lui dépose de la nourriture sous la porte. Il essaie de lui parler mais l’homme repart aussitôt. Evan dévore le sandwich.

