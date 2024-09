Un Si Grand Soleil spoiler : Céline arrêtée, la police démasque le tueur en série ! (épisode du 26 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1477 du 26 septembre 2024 – La police va finalement arrêter Céline dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’Evan et Alex sont toujours introuvables et que c’est le jour présumé du meurtre, la police arrête Céline.











Manu l’interroge et lui met la pression, elle avoue avoir couché avec toutes les victimes. Et lors de la perquisition à son domicile, la police retrouve le livre « La nuit du 23 », avec une dédicace d’un homme rencontré sur Affinita qu’elle a bloqué car elle le trouvait bizarre…

Cet homme s’appelle Sylvain Perret et quand la police débarque, il est trop tard. Sylvain est avec Evan et Alex dans la forêt, il est prêt à les tuer ! Il lance la fameuse musique, « Hope is a dying a star », donne un coup sur la tête d’Evan qui s’écroule au sol… Alex et Evan sont terrifiés, l’homme tire deux fois !

