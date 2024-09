C dans l’air du 23 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 23 septembre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 23 septembre 2024 : le sommaire

⬛ Gouvernement Barnier : le plus dur commence…

Après seize jours de négociations et plus de deux mois sans gouvernement, la France dispose enfin d’un nouvel exécutif. Composé de 39 ministres et secrétaires d’État, ce nouveau cabinet s’est réuni ce matin à Matignon à l’invitation du Premier ministre. Michel Barnier a profité de l’occasion pour exposer sa méthode de travail et énoncer quelques directives. « Pas de bluff », a-t-il averti, appelant son équipe à « agir avant de communiquer ». Chacun a ensuite pris ses fonctions avant de participer à un premier Conseil des ministres en présence d’Emmanuel Macron cet après-midi.



Dimanche soir, lors de son passage sur France 2, Michel Barnier avait assuré qu’il n’y aurait pas de tensions avec le président de la République. « Nous ne sommes pas en cohabitation », a-t-il rappelé, précisant que la majorité parlementaire, composée en grande partie de députés et sénateurs ayant soutenu Emmanuel Macron, accompagnerait le gouvernement. Soucieux de rassurer les soutiens du président sur les questions sociétales, Barnier a affirmé que les lois majeures, telles que celles sur l’IVG, la PMA ou le mariage pour tous, seraient maintenues, malgré la nomination de certains ministres ayant voté contre ces textes. Concernant le budget 2025, il a exclu toute augmentation d’impôts pour les classes modestes, les travailleurs et les classes moyennes, mais n’a pas écarté l’idée d’une contribution accrue des plus fortunés et des grandes entreprises.

Ce nouveau gouvernement et son programme promettent de vifs débats au Parlement. Dès l’annonce des ministres, des critiques ont émergé, dénonçant une « droitisation » de l’exécutif. De la gauche à l’extrême droite, plusieurs figures politiques ont déjà menacé de déposer des motions de censure. Le discours de politique générale du Premier ministre sera particulièrement attendu, ainsi que les discussions autour du premier grand chantier : le budget 2025.

Michel Barnier a évoqué des coupes budgétaires dans les administrations et collectivités locales, ainsi que des prélèvements ciblés, sans en préciser encore les modalités. Il a également exprimé son intention de collaborer avec les partenaires sociaux pour « améliorer » la réforme des retraites mise en place sous Élisabeth Borne. Toutefois, les syndicats, notamment la CGT, la FSU et Solidaires, ainsi que certaines organisations de jeunesse, ont déjà appelé à une grève le 1er octobre pour exiger l’abrogation de cette réforme. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a déclaré que le rapport de force était en leur faveur et qu’il fallait « pousser cet avantage ».

Les collectivités locales, inquiètes des coupes budgétaires prévues, sont également sur le pied de guerre. Certaines, pour équilibrer leurs finances, ont déjà augmenté la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, ce qui risque d’alimenter encore les tensions.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 23 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.