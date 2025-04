Un Si Grand Soleil spoiler : Hugo fait une découverte capitale sur le tireur ! (épisode du 7 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1614 du 7 avril 2025 – C’est une découverte capitale que va faire Hugo sur le tireur fou dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, le tueur va faire une erreur qui pourrait bien permettre à la police de le démasquer !











Alors que le tireur est sur le toit, prêt à tirer sur une nouvelle cible, il se fait surprendre par un ouvrir et en prenant la fuite, il se blesse ! Résultat, le tireur fou laisse du sang sur son passage.

Sur place, la police se réjouit d’avoir du sang du tireur. Hugo l’analyse et fait une découverte capitale : il s’agit d’une femme !

Pendant ce temps là au restaurant, Suzanne est en larmes quand elle explique à Thierry qu’elle n’a plus aucune réservation à cause de la psychose ambiante… Elle lui raconte que ses parents avaient un restaurant et ils ont du mettre la clé sous la porte. Son père s’est suicidé et sa mère est morte peu de temps après. Thierry soutient Suzanne.



