Un Si Grand Soleil spoiler : Céline dupe la police, Alex en grand danger (épisode du 19 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1472 du 19 septembre 2024 – Céline va réussir à duper la police dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, la jeune femme est innocentée et Becker ne veut plus même plus suivre la piste de l’application de rencontres… Seul Hugo reste convaincu que les femmes rencontrées par les trois victimes sur Affinata ne sont pas le fruit du hasard.











Publicité





Alex pense que Céline est innocente et elle le recontacte… Ils se donnent rendez-vous, cette fois en dehors de la procédure et sans aucune sécurité pour Alex. Sauf que Céline écoute la musique de la playlist du tueur en série ! Il risque bien de se jeter dans la gueule du loup et se faire piéger comme Evan…

Pendant ce temps là, la police se concentre sur le frère de Léo, l’étudiant mort noyé il y a 23 ans… Mais ils ne trouvent aucune trace de lui.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Evan sauvé, Johanna trompe Yann, les résumés jusqu’au 4 octobre 2024



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook icic