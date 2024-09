Publicité





C dans l’air du 16 septembre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 16 septembre 2024 : le sommaire

⬛ C dans l’air du 16 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Michel Barnier a promis de former un nouveau gouvernement cette semaine, mais cela pourrait prendre plus de temps, selon Vincent Jeanbrun, porte-parole des députés LR, en raison de la complexité d’obtenir un soutien suffisant à l’Assemblée nationale, où 289 députés sont nécessaires pour éviter la censure. Les consultations se poursuivent, alors que François Bayrou a mis en garde contre une domination des Républicains, estimant que cela serait contre-productif.



Publicité





À droite, les Républicains ont déjà accepté de participer au gouvernement, mais la formation de l’équipe est marquée par des luttes internes, chacun ambitionnant les ministères clés comme l’Intérieur, la Justice ou les Finances. L’ancien Premier ministre Dominique de Villepin a ironisé sur le fait que le parti qui est arrivé en dernier lors des élections compose le gouvernement, en référence à une célèbre maxime : « les premiers seront les derniers ».

À gauche, aucun candidat ne se distingue clairement pour participer au gouvernement, tandis que Marine Le Pen, de l’extrême droite, espère une dissolution rapide de l’Assemblée et de nouvelles élections législatives dans les dix mois à venir. Le RN pourrait toutefois soutenir le budget, à condition que certaines lignes rouges, comme l’augmentation des impôts, ne soient pas franchies.

En parallèle, la politique migratoire devient un sujet de tension en Europe. Le gouvernement allemand a réintroduit des contrôles aux frontières pour six mois sous la pression de l’extrême droite AfD, en hausse dans les sondages, et après plusieurs attaques terroristes. De son côté, le gouvernement britannique met en place une force spéciale pour sécuriser ses frontières après de nouveaux drames liés aux migrants dans la Manche.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 16 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.