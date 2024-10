« 10 sur 10 Combien tu te mets ? », votre nouveau jeu ce soir sur TF1 (VIDÉO 4 octobre 2024)

Publicité





« 10 sur 10 Combien tu te mets ? » au programme TV du vendredi 4 octobre 2024 – Ce vendredi soir, Arthur est aux commandes d’un tout nouveau jeu intitulé « 10 sur 10 Combien tu te mets ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







10 sur 10 Combien tu te mets ?, le concept

Dans « 10 sur 10 », répondre correctement aux questions ne fait pas tout ! Les candidats doivent aussi s’autoévaluer sur une échelle de 1 à 10 en fonction de leur confiance dans leurs réponses. Les questions du niveau 1 sont adaptées au niveau CP, tandis que celles du niveau 10 relèvent du niveau universitaire. Plus le niveau choisi est élevé, plus les candidats peuvent engranger de points.

Qui osera surestimer ses connaissances et prendre des risques pour l’emporter ? Qui préfèrera se sous-estimer et jouer la prudence ? Nos 10 célébrités devront faire preuve de stratégie pour gagner dans ce jeu qui promet de les pousser à bout !



Ils s’affronteront au cours de trois manches et d’une grande finale. Entre questions à choix multiples, réponses en images et épreuves de rapidité, chaque manche aura sa propre dynamique. À chaque étape, des candidats seront éliminés, et les deux derniers se disputeront une finale palpitante !

Alors, qui décrochera le titre de numéro 10 de cette grande soirée ?

Les invité d’Arthur ce soir

Pour cette première soirée, Arthur testera les nerfs de stars comme Isabelle Ithurburu, Michel Boujenah, Anne Roumanoff, Christophe Beaugrand, Camille Cerf, Mathieu Madénian, Karima Charni, Philippe Lellouche, Alex Vizorek et Booder.

VIDÉO « 10 sur 10 Combien tu te mets ? », extrait vidéo

10 sur 10 Combien tu te mets ?, présenté par @Arthur_Officiel. 📺 VENDREDI à 21H10 sur #TF1. ▶️ Et en streaming sur @tf1plus. pic.twitter.com/6zLGuJ8ols — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) October 1, 2024

« 10 sur 10 Combien tu te mets ? » c'est ce soir, vendredi 4 octobre 2024, dès 21h10 sur TF1 et TF1+.