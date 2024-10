Star Academy 2024 : le programme de la semaine 2 et du prime du 26 octobre

Publicité





Star Academy du 20 octobre 2024, programme – Quel programme pour la seconde semaine des élèves à la Star Academy 2024 ? Après un second prime riche en émotion et l’élimination de Maylis, ils ne sont plus que 14 élèves au château de Dammarie-les-Lys.











Publicité





Un prime avec 100 choristes

Et Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le samedi 26 octobre. Sur le plateau, les élèves partageront la scène avec 100 choristes !

Parmi les artistes samedi soir, Barbara Pravi et Jeremy Frérot. Ce dernier rendra visite aux académiciens cette semaine et passera une soirée au château avec eux.

Les prochaines évaluations auront lieu mardi matin et on connaitra ce dimanche en fin de journée le programme de ces évaluations.



Publicité





Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette seconde semaine a été affiché au château. Pas de grands changements par rapport à la semaine précédente, 2 cours de danse, chant et sport, un seul cours de théâtre, et beaucoup de répétitions !

voici le planning de la semaine 2 au château #staracademylelive pic.twitter.com/okMXWtG2Lp — λοιΓ – Team 🦷🌼🍯🚀🎀 (@yyklis) October 20, 2024

Rendez-vous cet après-midi à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.