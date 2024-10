Publicité





20h30 le vendredi du 11 octobre 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le vendredi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro intitulé « Christopher Reeves, de Superman au ‘super man' ».





« 20h30 le vendredi » du 11 octobre 2024 : « Christopher Reeves, de Superman au ‘super man' »

Mercredi 9 octobre est sorti au cinéma « Super/Man », un documentaire touchant et intime réalisé par Ian Bonhôte et Peter Ettedgui, qui retrace la vie de Christopher Reeve, décédé il y a vingt ans. Connu pour son interprétation emblématique de Clark Kent dans la saga « Superman », Reeve est devenu l’un des acteurs les plus célèbres au monde.

Le combat d’un super-héros dans la vraie vie

En 1995, un accident équestre met brutalement fin à sa carrière. Gravement touché à la moelle épinière, il se réveille tétraplégique après cinq jours de coma. Reeve décide alors de mettre sa notoriété au service d’une cause plus grande, en militant pour la recherche médicale et en soutenant les personnes handicapées.



« 20h30 le vendredi » revient sur le parcours d’un homme qui, au-delà de son rôle de super-héros à l’écran, est devenu un véritable héros dans la vie réelle.

