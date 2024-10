Publicité





66 minutes du 13 octobre 2024, sommaire et reportages





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 6 octobre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Plus de 70 ans et encore au travail

Ils ont dépassé les 70 ans et continuent de travailler ! En effet, près de 5 % des Français de cet âge, soit environ 200 000 personnes selon l’INSEE, sont encore en activité. Ce chiffre ne cesse de croître. Si certains choisissent de rester actifs par envie, pour beaucoup, c’est une nécessité économique. Nous avons rencontré plusieurs d’entre eux, âgés de 70 à 80 ans : une femme de ménage, un médecin de campagne et des restauratrices. Immersion dans le quotidien de ces travailleurs seniors qui repoussent les limites de l’âge de la retraite !



🔵 Frites, burgers, sandwichs : la folie « street food »

Transformer frites, burgers et autres sandwiches en plats gourmets, c’est l’essence même de la « street food ». Ce mouvement culinaire, originaire des États-Unis et d’Asie, conquiert désormais les papilles des Français. La semaine dernière à Lille (Nord), un festival consacré à cette tendance a mis en lumière cet engouement pour la « street food », une gastronomie à savourer avec les doigts. De nombreux chefs, qu’ils soient nouveaux ou renommés, ont présenté leurs créations, attirant 50 000 visiteurs. Plongée en terre ch’ti, à la découverte des secrets de cette cuisine de rue.

🔵 Faux marabouts, vrais charlatans

Ils prétendent ramener un amour perdu, guérir des maladies graves ou provoquer la faillite d’un rival : marabouts, voyants, envoûteurs… Derrière ces appellations se cache parfois un savoir-faire ancien, mais bien souvent, il s’agit de charlatans manipulateurs. Ces escrocs n’hésitent pas à exiger des sommes exorbitantes. Les clients, souvent vulnérables et en détresse, risquent de perdre toutes leurs économies et de s’endetter lourdement. Enquête sur ces faux marabouts et leurs méthodes de manipulation.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Tous accros à la déco : la chasse aux bons plans

À l’approche de l’hiver, les Français se recentrent sur leur intérieur : c’est l’occasion pour beaucoup de repenser leur décoration. Mais comment éviter de dépasser le budget ? Quelques petits aménagements suffisent parfois à rendre une pièce plus chaleureuse. Changer un seul meuble peut même transformer l’atmosphère. C’est le pari de certaines enseignes ! Plaids, coussins, fauteuils en laine… Quels sont les accessoires tendance cette année ? Entre déco, aménagement et ameublement, des astuces des discounters aux conseils des experts en rénovation, la chasse aux bons plans est ouverte !

Extrait vidéo

Médecin généraliste dans un désert médical, c'est par devoir que Jacques continue de traiter ses 2 000 patients. Un sens des responsabilités qu'il espère trouver dans un futur successeur… « Plus de 70 ans et encore au travail »

📺 #66minutes, dimanche à partir de 17:20 sur @M6 pic.twitter.com/xjY1kCwJ0A — 66Minutes (@66Minutes) October 12, 2024

