66 minutes du 27 octobre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne







66 minutes du 27 octobre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Ces Français qui votent Trump

Les États-Unis retiennent leur souffle à l’approche de l’élection présidentielle du 5 novembre. Qui prendra place à la Maison-Blanche ? Kamala Harris et Donald Trump sont au coude-à-coude dans les sondages, intensifiant la tension dans un pays plus polarisé que jamais autour de l’ancien président. Malgré ses controverses et déboires judiciaires, Donald Trump continue d’électriser les foules. Nous avons rencontré des Français expatriés qui vivent leur rêve américain et qui comptent voter pour Trump ! Leur motivation ? Avant tout économique. Plongez dans l’histoire de ces expatriés qui déposeront un bulletin Trump dans les urnes.



🔵 Halloween : une folie devenue française

Halloween, une fête de plus en plus populaire en France, approche à grands pas ! Jeudi prochain, nombreux seront ceux qui se réuniront pour se faire peur entre amis ou en famille. Les Français dépensent en moyenne 85 euros pour l’occasion, mais certains passionnés, déjà plongés dans les préparatifs depuis plusieurs jours, misent sur le « fait maison » pour réduire leur budget. Bonbons, déguisements, gadgets, décoration… comment célébrer Halloween sans se ruiner ? La chasse aux bons plans est lancée !

🔵 Chasse aux squatteurs

Ils incarnent la pire crainte des propriétaires : les locataires qui cessent de payer leur loyer ou les squatteurs qui investissent et parfois endommagent les biens. Depuis l’entrée en vigueur de la loi anti-squat l’an passé, les expulsions ont triplé en France, avec 432 interventions des forces de l’ordre en neuf mois contre 108 par an auparavant. Derrière ces chiffres se cachent souvent des situations complexes, reflet de la crise du logement. À l’approche de la trêve hivernale, qui débute le 1er novembre, la tension monte autant chez les propriétaires que chez les locataires en difficulté.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Au cœur de la plus grande fête foraine américaine

La plus grande fête foraine des États-Unis se tient chaque année à Dallas, au Texas, attirant deux millions de visiteurs en un mois. On y trouve une centaine de manèges à sensations et autant d’activités, des courses de cochons aux batailles de bombes à eau. C’est une plongée au cœur de la culture texane, avec une cuisine parfois surprenante. Parmi les stands, on croise des Américains emblématiques, dont « l’Homme le plus fort du monde », ainsi que des Français devenus incontournables, notamment pour leurs burgers. Bienvenue dans l’univers de la foire de tous les excès.

Extrait vidéo

À l'approche de l'élection présidentielle américaine, ces entrepreneurs ne souhaitent qu'une chose : revoir le businessman à la tête du gouvernement. « Ces Français qui votent Trump »

