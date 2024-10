Anne-Sophie Lapix parle du cancer de son mari, Arthur Sadoun

Publicité





Lors de son passage dans l’émission de France 5 « C l’hebdo » samedi, Anne-Sophie Lapix a bouleversé les téléspectateurs en partageant pour la première fois les détails de l’épreuve difficile qu’elle a traversée : le combat de son mari, Arthur Sadoun, contre le cancer. La journaliste de France 2, connue pour son professionnalisme et sa discrétion, s’est révélée touchante et résiliente en évoquant cette période douloureuse de sa vie.











En 2022, alors qu’elle assurait la couverture présidentielle pour France Télévisions, Anne-Sophie Lapix menait également un combat personnel, soutenant son mari dans sa lutte contre la maladie. Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis, avait rendu publique sa maladie quelques mois plus tard, en rendant hommage au soutien indéfectible de son épouse.

« Anne-Sophie a été incroyable », avait-il déclaré avec émotion. Pourtant, fidèle à sa modestie, la journaliste a refusé cette qualification, considérant que son rôle auprès de son mari n’était rien d’autre que « normal ». « Il est naturel d’être aux côtés de celui que l’on aime et d’essayer de tenir le choc », a-t-elle confié lors de son entretien avec Aurélie Casse.

Avec une grande sincérité, Anne-Sophie Lapix a décrit l’angoisse liée à la maladie d’un proche, des sentiments auxquels on ne peut jamais vraiment se préparer. Malgré les peurs et l’incertitude, elle n’a jamais perdu espoir, affirmant : « Je n’ai jamais pensé que ça allait être fatal. »



Mariés depuis 2010, Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadoun forment un couple soudé, basé sur le respect et la complicité. Leur rencontre en 2008, lors d’un dîner entre amis communs, a marqué le début d’une histoire d’amour forte qui a su résister aux épreuves les plus difficiles, notamment l’annonce du cancer d’Arthur en 2022. Leur union, bâtie sur des valeurs profondes, s’est renforcée face à l’adversité, prouvant une fois de plus la solidité de leur lien.