C à vous du 18 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 18 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Inégalités, budget, écologie… On reçoit Jean Viard, sociologue et directeur de recherche associé au Cevipof-CNRS. Il publie “L’individu écologique” aujourd’hui

🔵 🎶 Dans le live : Marc Lavoine interprétera le titre “Elle a les yeux revolver”



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Pierre-Yves Bon et Dounia Coesens, pour la série “Tom & Lola” diffusée depuis le 1er octobre sur France 3

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Aurélien Cohen, chef pâtissier propriétaire de “Aurélien Cohen pâtisserie” à Asnières-sur-Seine

🔵 Dans la Suite de C à vous : Alain-Fabien Delon pour le ciné-concert symphonique “Delon le dernier samouraï” qui aura lieu le 8 novembre au Palais des Congrès à Paris, et Inondations : “L’état de catastrophe naturelle va être actionné” selon Michel Barnier. On en parle avec Julien Marion du ministère de l’Intérieur, et Laurent Romejko

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 18 octobre 2024 à 19h sur France 5.