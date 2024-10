Star Academy du 18 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 18 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.





La journée débute avec le premier cours de sport de la saison avec Ladji Doukouré. Il se présente et leur explique les bienfaits du sport pour le métier de chanteur. Place ensuite à la première séance.







Publicité





Place ensuite aux répétitions avec Lucie et Fanny. Elles leur expliquent qu’ils ont beaucoup de boulot et vont devoir bien s’organiser. Fanny annonce que c’est Ebony qui a remporté le duo avec Rag’n Bone Man !

Les élèves continuent leur journée avec le cours de théâtre. Ils se lâchent avec les exercices de Hugues Hamelynck.



Publicité





Michaël Goldman vient annoncer le top 3 : Marine est 3ème, Ulysse 2ème, et Franck 1er. Ils s’affronteront sur une battle samedi soir pendant le prime et le meilleur gagnera une immunité pour la semaine prochaine ! Il ou elle choisira de faire les évaluations pour tenter un nouveau top 3, ou se reposer.

Les élèves vont ensuite découvrir le tableau des appréciations des professeurs. Ebony prend mal le commentaire de Michaël Goldman qui parle de « faute de goût ». Elle se met à pleurer devant le tableau !

Lucie explique à Julie qu’ils vont préparer une surprise pour Maureen. Ce n’est pas elle qui chantera « S’il suffisait d’aimer » avec Maureen, ce sera Santa qui viendra !

Michaël décide de venir parler à Ebony suite à ses larmes face à son commentaire. Elle lui dit ce qu’elle a sur le coeur. Il lui explique qu’elle a trop changé la mélodie, surement par manque de confiance. Ebony se sent mieux avec ses explications et ne le prend plus mal.

Maureen répète « Mais je t’aime » qu’elle va chanter avec Grand Corps Malade sur le prime. Elle pleure face à Fanny, et même en rentrant au château. Ebony la réconforte.

Surprise pour les académiciens : ils peuvent entendre pour la première fois le single de leur hymne ! Ils sont super contents, ils adorent. Ebony appelle ensuite son père.

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations : Thomas favori, Maylis et Paul en retard (SONDAGE)

Qui doit rester au château ? Thomas Paul Maylis Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 18 octobre

Rendez-vous demain à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.