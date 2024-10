C à vous du 1er octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 1er octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Discours de politique générale : Michel Barnier annonce son plan d’action. Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune Dimanche et

Alexis Corbiere, député de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis, sont les invités de C à vous

🔵 Kiabi : 100 millions d’euros détournés, qui est Aurélie B. ? On en parle avec Caroline Piquet, journaliste au service police/justice du journal « Le Parisien », et Victor Tassel, journaliste au service économie du journal « Le Parisien »



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef du restaurant “Choukran” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner d C à vous : Melha Bedia pour la saison 2 de « Miskina, la pauvre », disponible sur Prime Vidéo

🔵 Dans la Suite de C à vous : Marcin, guitariste polonais, présente son premier album « Dragon in Harmony; et David Hallyday pour l’épisode de la série « Capitaine Marleau » diffusé vendredi à 21h05 sur France

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 1er octobre 2024 à 19h sur France 5.