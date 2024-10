C à vous du 21 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 21 octobre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Budget, taxes des produits sucrés, inflation… Dominique Schelcher, président directeur général de Coopérative U, est l’invité de C à vous

🔵 Présidentielle américaine : J-15 ! On en parle avec Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine pour les Jours. Fr



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Chico pour le livre « Chico sous les étoiles gitanes – Ma vie avec les gypsies »

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Morgan Pegues, chef exécutif du restaurant « L’Ours » à Vincennes (Val-de-Marne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Paola Locatelli pour le livre « Le cœur engagé – Être jeune & contribuer à un meilleur monde »; et Franck Dubosc, Jean Reno et Suzanne Clément pour le film « Loups-Garous » réalisé par François Uzan et disponible à partir de mercredi sur Netflix

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 21 octobre 2024 à 19h sur France 5.