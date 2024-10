Star Academy du 21 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 21 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de dimanche des académiciens au château.





Paul et Thomas sont très heureux d’être revenus au château après leur nomination et le prime de la veille. Tout le monde se prépare pour le débrief. Et Marlène fait son arrivée au château.







Place au visionnage du prime avec la prof d’expression scénique. Pour l’hymne, elle les a trouvés trop dispersés. Pour Ulysse et Jean-Louis Aubert, Marlène trouve que ça manquait de sérieux dans la préparation de la performance. Ulysse a du mal à l’encaisser mais il accepte la critique.

Marlène explique à Franck et Marguerite ce qui n’allait pas sur leur duo sur « Les feux d’artifices », Marguerite a du mal à gérer les remarques et ses émotions.



Pour le duo d’Ebony avec Rag’N Bone Man, Marlène la félicite ! Elle avoue avoir eu la chair de poule et elle salue son charisme. De son côté, Emma est bouleversée en visionnant son duo avec Jean-Louis Aubert. Elle pleure et n’aime pas ce qu’elle voit. Marlène trouve que c’est joli, mais joli « c’est moyen » selon la prof.

Marlène félicite Maureen et Marine pour leur duo, elle parle d’une « magnifique prestation ». Elle félicite ensuite Paul pour la simplicité de sa prestation. Pareil pour Thomas, elle lui dit qu’il peut être fier de lui.

Après le départ de Marlène, Charles craque et pleure. Ulysse s’isole et a du mal aussi à accepter les remarques de Marlène.

Michaël Goldman débarque au château pour l’annonce des évaluations de mardi. Il demande à Marine, qui a eu l’immunité, si elle fera les évaluations. Elle lui confirme que oui et il donne le thème des évals : à capella. Ils auront le choix entre 7 titres et devront chanter une chanson à capella. Il y aura une partie danse en plus, avec une partie imposée par Malika et une partie impro.

Michaël a aussi une surprise pour les élèves : leur photo de classe. Quand le directeur s’en va, Charles décide d’aller lui parler. Michaël lui dit de ne pas se sous-estimer, il le rebooste. Ça rassure Charles.

Les élèves regardent ensuite la liste des chansons pour commencer à répéter leurs évaluations.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 21 octobre

Rendez-vous demain à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.