C à vous du 22 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 22 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Mémoires d’Alexeï Navalny, sa femme Ioulia Navalnaïa est l’invitée exceptionnelle de C à vous

🔵 Affaire Nicolas Bedos : l’acteur condamné à un an de prison, dont 6 mois avec sursis. Julia Minkowski, son avocate, est l’invitée de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Morgan Pegues, chef exécutif du restaurant « L’Ours « à Vincennes (Val-de-Marne)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Tahar Rahim, Grand Corps Malade et Mehdi Idir nous présentent le film « Monsieur Aznavour » en salle le 23 octobre; et Mazarine Pingeot pour le livre « 11 quai Branly »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 22 octobre 2024 à 19h sur France 5.