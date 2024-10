Star Academy du 22 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 22 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château.











Publicité





Au petit déjeuner, les académiciens appréhendent les évaluations. Ils débutent leur journée avec le cours de danse de Malika, qui leur apprend une chorégraphie pour les évaluations. Elle leur explique qu’ils auront une partie imposée et un freestyle. A la fin du cours, Maïa craque. Elle est en larmes, elle pense qu’elle n’y arrivera pas. Malika prend le temps pour la rassurer.

De retour dans le château, les élèves répètent à fond leur danse. Ils ont ensuite cours de chant avec Sofia. La prof cible son cours sur l’articulation.

L’après-midi, Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue, les répétitrices, arrivent pour annoncer la liste des artistes du prime de samedi prochain : Kendji Girac, Barbara Pravi, Jérémy Frérot, David Hallyday, Héléna Bailly : programme complet et élèves pressentis ici.



Publicité





Les académiciens enchainent avec les prises de tonalités en vue du prime. Et c’est en boucle que Maïa répète la danse des évaluations pour s’en sortir. Lors des répets sur « Summer Body » d’Héléna, Marine craque et se met à pleurer. Elle sort et avoue à Maïa qu’elle ne se sent pas bien dans sa peau après avoir pris du poids.

Le soir, c’est l’heure du cours de sport avec Ladji. Ils donnent tout et ça leur fait du bien. Ils mangent ensuite et prennent le temps de se détendre. Ils vont ensuite tous se coucher pour être en forme pour les évaluations du lendemain !

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 22 octobre : Marine, Franck et Emma au top, Masséo se rate, le résumé complet

Star Academy, le replay de la quotidienne du 22 octobre

Rendez-vous demain à 17h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.