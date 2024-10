C à vous du 30 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 30 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Inondations : plusieurs dizaines de morts après des pluies diluviennes dans le sud-est de l’Espagne. Éric Brocardi, porte-parole de la fédération des sapeurs-pompiers et Sébastien Thomas, journaliste et présentateur sur France Télévisions sont les invités de C à vous

🔵 Affaire Kiabi : Aurélie B., une arnaqueuse au système bien rodé. On en parle avec Sébastien Lernould, chef du service économie du Parisien



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Michael O’Reilly et Justine Marec pour le spectacle “Dirty Dancing” du 22 novembre au 29 décembre au Dôme de Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe & Fondatrice de « La Guinguette d’Angèle »

🔵 Dans la Suite de C à vous : Catherine Ceylac pour le spectacle “Conversation intime” diffusé sur Olympia TV et disponible sur MY Canal, et Cécile Pivot pour le livre “Bernard Pivot – Le Goût des autres” co-écrit avec sa sœur Agnès Pivot

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 30 octobre 2024 à 19h sur France 5.