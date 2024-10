C à vous du 7 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 octobre 2024, invités et sommaire





🔵 7 octobre, 1 an après : on en parle avec Haim Korsia, grand Rabbin de France, Vincent Lemire historien, professeur à l’université Gustave Eiffel et Armin Arefi, Grand Reporter au Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient

🔵 Narcotrafic à Marseille : des affrontements de plus en plus violents. Karima Meziene

, avocate, porte-parole du collectif des familles de victimes sur Marseille, est l’invitée



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jérôme Schilling, chef MOF du restaurant « Lalique » – Château Lafaurie-Peyraguey à Bommes (Gironde)

🔵 🎵 Dans le live : Rim interprète « Tonton du bled » en live

🔵 Dans la Suite de C à vous : Apolline de Malherbe, présentatrice de la matinale RMC; Riad Sattouf, pour la bande dessinée « Moi, Fadi, le frère volé » disponible demain aux éditions du « Livre du futur »

