Les 12 coups de midi : Emilien favorisé par la production ? Il répond !

Publicité





Emilien est-il favorisé par la production du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » ? Alors qu’il est là depuis plus d’un an, beaucoup de téléspectateurs s’agacent et trouvent qu’il est favorisé pour rester Maître de Midi. Emilien a répondu à cette polémique dans une interview pour Télé Star, expliquant ne pas se préoccuper de ce que disent les gens à son sujet.











Publicité





« Je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Quand je viens, je réponds aux questions qu’on me pose. C’est la seule chose qui se passe à ce niveau-là. » a confié le plus grand des Maîtres de Midi, qui compte plus de 1,5 million d’euros de gains.

« Chacun a le droit de penser ce qu’il veut… Quand je suis arrivé dans l’émission on m’a prévenu que je pourrais y faire face et qu’il valait mieux que j’évite d’aller lire tout ce qui se dit. Donc je n’y consacre pas trop de temps. »

Concernant une éventuelle embauche pour la rédaction des questions du jeu de TF1, il ne ferme pas la porte mais même un an après, il avoue se consacrer pleinement à son parcours : « C’est quelque chose qui a été évoqué sur le ton de la rigolade mais pourquoi pas. Travailler sur l’émission me plairai beaucoup. Je me concentre sur mon parcours et j’y consacre tout mon temps. Pour l’instant je ne pense à rien d’autre. »



Publicité





Retrouvez Emilien ce mardi midi sur TF1 dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».