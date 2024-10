Ça commence aujourd’hui du 8 octobre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 8 octobre 2024, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, le numéro inédit sur le thème « Policier, militaire : leur bourreau faisait partie des forces de l’ordre ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 8 octobre 2024, « Bébés échangés à la maternité » (inédit)

Rahouda et Stéphane, parents de 10 enfants âgés de 19 ans à seulement 1 mois et demi, ont réalisé leur rêve de fonder une grande famille, tout comme celle dont ils sont issus. Leur histoire sera mise en lumière cet après-midi dans une émission spéciale de « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.

Et à 15h05, « Elles sont plus âgées que leur compagnon, mais l’amour a tout emporté » (rediffusion)

Dans cette nouvelle émission, Faustine Bollaert accueille des invitées dont les compagnons sont plus jeunes, mais où l’amour a triomphé de tout ! Ces couples viennent partager leurs histoires : de leur rencontre à l’annonce à leurs proches, en passant par le regard de la société. Fiona et Richard, Karine et Maxime, ainsi que Gaëlle et Jodan se livrent avec sincérité.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 8 octobre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Policier, militaire : leur bourreau faisait partie des forces de l’ordre », c’est ce lundi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.