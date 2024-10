Demain Nous Appartient du 22 octobre : Romy s’explique face à Rayane (résumé + vidéo épisode 1797 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 22 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1797 de DNA – Romy va devoir s’expliquer face à Rayane ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Maintenant que Rayane sait que Karim est son père biologique, il est sous le choc !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 22 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1797

Rayane est bouleversé. Accablé par les mensonges de sa mère, il a atteint ses limites et, dans un moment de profond désespoir, a tente dé mettre fin à ses jours. Heureusement, Karim est intervenu à temps pour le sauver. Mais ce dernier ne s’attendait pas à la révélation choquante qui allait suivre : Karim est en réalité le père biologique de Rayane.

Pour le jeune homme, cette nouvelle est un véritable tremblement de terre. Sous le choc, il se sent trahi et déborde de colère envers sa mère. Romy essaie de lui parler, de tout lui expliquer et de répondre à ses questions. Mais Rayane n’a pas envie de l’écouter et lui demande de le laisser seul.



Pendant ce temps là, Manon ne peut s’empêcher d’en vouloir à Nordine car il va aller voir un concert avec Rachel… Et Sébastien et Alain découvrent qu’ils sont sous le charme de la même femme !

VIDÉO Demain nous appartient du 22 octobre – extrait de l’épisode

