Demain Nous Appartient spoiler : Manon fait une découverte capitale (vidéo épisode du 28 octobre)

Demain nous appartient spoiler – Manon va participer activement à l’enquête sur l’agression de Rachel dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, elle va faire une découverte capitale pour identifier l’agresseur !











L’enquête sur l’agresseur de Rachel stagne. Bien que Timothée ait retrouvé la camionnette grise aperçue près du lieu de l’agression de Rachel, ce témoignage n’a finalement rien révélé. Heureusement, Manon ne renonce pas ! Elle a découvert une nouvelle piste : une agression similaire a eu lieu à Montpellier quelques jours plus tôt, où l’agresseur a coupé une mèche de cheveux à sa victime.

Manon est convaincue qu’il s’agit du même agresseur. Elle explique à Sara et Timothée qu’elle a remarqué une mèche coupée dans la nuque de Rachel. Pour Manon, Sara et Timothée, il ne s’agit pas d’une simple coïncidence et cette découverte va faire avancer l’enquête !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1801 du 28 octobre 2024 : Manon trouve une autre victime

