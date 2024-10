Demain Nous Appartient spoiler : Nathan sur le départ ? Il décide de… (vidéo épisode du 30 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Nathan est-il sur le départ dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Valentine est convaincue que Nathan s’est sacrifié en refusant la proposition de Charlie au Canada !











Nathan retrouve Valentine au Little Spoon, mais il fait face à une Valentine bien plus contrariée qu’il ne l’avait quittée… Entre-temps, Valentine a parlé avec Charlie, et cette conversation l’a convaincue que Nathan sacrifie son rêve professionnel juste pour rester à ses côtés. Elle se sent désormais comme un fardeau pour lui !…

En entendant cela, Nathan est surpris. Il la rassure en expliquant que sa décision est réfléchie : il ne reste pas seulement pour ne pas la laisser seule à Sète, mais parce qu’il ne peut pas imaginer sa vie sans elle ! Valentine semble rassurée…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1803 du 30 octobre 2024 : Charlie révèle à Valentine le sacrifice de Nathan

