Enquête Exclusive du 27 octobre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 27 octobre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Les incroyables vacances des Chinois en Chine ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Publicité





Enquête Exclusive du 27 octobre 2024 : votre émission en résumé

Chaque année, 400 millions de Chinois profitent pleinement des « semaines d’or » : trois semaines de congés payés instaurées pour les salariés depuis 1999. Ces dernières années, la Chine, deuxième puissance économique mondiale, a investi massivement dans des infrastructures de loisirs d’une ampleur sans précédent, dépassant de loin ce qui existe en Europe. Destinées aux vacances des classes moyennes et des nouveaux millionnaires, ces installations comprennent d’immenses plages artificielles, de vastes stations balnéaires et des parcs d’attractions, conçus pour accueillir des dizaines de millions de visiteurs. Le secteur du tourisme et de la détente connaît un essor fulgurant !

Cette expansion touristique est pilotée par l’État, avec Haïnan comme figure emblématique, surnommée le « Saint-Tropez chinois » aux airs de Dubaï. Sur cette île de la taille de la Belgique, se déploient des plages bondées et la plus grande concentration de yachts au monde. L’objectif du gouvernement est clair : faire d’Haïnan la destination phare de Chine. Résidences de luxe au design futuriste, shopping dans le plus grand duty-free du monde, le tout surveillé par des systèmes de sécurité ultra-perfectionnés : tout est pensé pour la détente, mais sous un contrôle strict. Les vacanciers, eux, doivent impérativement quitter la plage à 18 heures.



Publicité





Les Chinois, qui apprécient la mer, sont 70 % à ne pas savoir nager et évitent le soleil pour préserver la clarté de leur teint. Les maillots couvrent intégralement les corps, et l’accessoire tendance reste le “facekini”, cagoule pour le visage avec des ouvertures pour les yeux et la bouche, dont les ventes ont augmenté de 30 % l’été dernier.

Le tourisme intérieur se développe aussi avec le camping-car. Si les modèles européens ont séduit il y a quelques années, aujourd’hui, les fabricants chinois proposent des véhicules inédits : camping-cars suréquipés à deux étages, cuisine intérieure et extérieure, lits escamotables automatiques, salle de karaoké, et terrasse sur le toit. Rien n’est trop extravagant pour ces nouvelles vacances dans l’Empire du Milieu.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.