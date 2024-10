Demain Nous Appartient spoiler : Romy sous le choc, elle découvre que... (vidéo épisode du 10 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Romy va être en panique dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, elle est sous le choc en découvrant que son fils, Rayane, a mis la main sur la fameuse lettre de son père !











Romy découvre un morceau de la lettre au sol… Elle stresse et fouille toute la poubelle à la recherche de la lettre de Malik qu’elle avait jeté. Mais elle n’y est plus !

Romy comprend que son fils l’a découverte et elle appelle Karim pour le prévenir. Son beau-frère tente de la rassurer, mais Romy est persuadée que Rayane lui en veut. Tout semble clair à ses yeux : il a annulé leur rendez-vous et s’est réfugié chez Jack ! Même six pieds sous terre, Malik réussira-t-il à les éloigner l’un de l’autre ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1789 du 10 octobre 2024 : Romy sous le choc

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.