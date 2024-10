Les Cinquante du 7 octobre 2024 : nouveau jeu, qui sont les éliminés ? (résumé + replay épisode 26)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 26 du lundi 7 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 26 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que 4 éliminés ont réintégré l’aventure suite au dilemme de Kévin.





Kim décide de parler à Kévin, elle lui reproche de ne pas avoir voté pour elle alors qu’ils font partie de la famille des Marseillais. Kévin fait son mea-culpa et lui assure que ça ne se reproduira pas.







De son côté, Enzo veut rallier Jonathan à sa cause. Il est ok pour montrer une stratégie avec lui pour éliminer Jordan. Et Nikola remarque le jeu de séduction entre Séphora et Jonathan. Il n’apprécie pas du tout, mais Séphora s’en fiche.

Cassandra est jalouse vis à vis de Simon, elle décide se confronter à Lisa-Marie et Carla. Elle veut savoir s’il s’est passé quelque chose avec Simon mais Carla lui assure que non. Mais Cassandra ne la croit pas.



Le Lion annonce le jeu numéro 6, les joueurs se préparent et se rendent dans l’arène. Il y a des cubes, et 2 étoiles. Eddy et Cassandra se positionnent sur les étoiles, ils sont chefs d’équipe mais en grand danger ! Le Lion annonce que si son équipe perd, son chef d’équipe est éliminé !

Eddy choisit Stéphane, Enzo, Kévin, Jade, Jonathan, Alex, Julie R., Joseph, Hillary, Julie B., Carla, Lisa-Marie, Emma, et Soraya

Cassandra choisit Nikola, Simon, Jean-Pascal, Jordan, Lou, Sacha, Colette, Coumba, Frédérique, Kim, Carla, Inès, Séphora et Joy.

Il y a 50 cubes avec une face noire et une rouge. Il s’agit de retourner un maximum de cubes vers la couleur de son équipe ! L’équipe qui aura le plus de cubes avec la face visible de sa couleur vers le ciel. Le chef d’équipe de l’équipe qui aura perdu sera sur le banc des éliminés avec 3 joueurs choisis par le chef de l’équipe victorieuse !

C’est très serré et sur la dernière manche Jonathan est face à Jordan. Il est prêt à tout pour l’éliminer ! Et c’est une victoire de l’équipe rouge d’Eddy ! Cassandra est donc directement sur le banc des éliminés. Eddy doit désigner 3 autres éliminés dans l’équipe perdante. Et pour savoir qui il a désigné, il faudra attendre le prochain épisode.

Les Cinquante, le replay du 7 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 26 ce lundi 7 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 8 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 27.