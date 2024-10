Envoyé Spécial du 17 octobre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 17 octobre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 17 octobre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 La France malade de ses normes ?

En vingt ans, le Code de l’environnement a gonflé de 689%, celui du commerce de 365% et celui de la consommation de 333%. Cette inflation législative suscite un ras-le-bol croissant chez les agriculteurs, entreprises et citoyens, tous accablés par l’accumulation des règles. Les communes ne sont pas épargnées, souvent prises en étau entre des exigences contradictoires. Le fardeau est non seulement pénible, mais aussi coûteux, représentant 3% du PIB selon l’OCDE. À Châteauroux, l’entreprise Arcadès a dû externaliser la gestion des fiches de paie, un service qui lui coûte 12 000 euros par an, et s’inquiète de devoir payer une taxe sur les cadeaux d’anniversaire offerts aux salariés, une tradition chère à son dirigeant. À Bourg-en-Bresse, la ville a déboursé 1 million d’euros de plus que prévu pour rénover les vestiaires du stade, afin de respecter des normes de plus en plus absurdes.

Le reportage s’est penché sur cette bureaucratie étouffante, en suivant l’élaboration d’une loi environnementale où chaque amendement risque d’alourdir le texte initial. Les équipes ont également mis en lumière des situations kafkaïennes où des administrations se déchargent de leurs responsabilités, laissant les citoyens dans l’impasse.

🔴 Déserts médicaux : la voie roumaine

Chaque année, environ 1 500 étudiants français choisissent de poursuivre leurs études de médecine en Roumanie, principalement dans les villes de Cluj-Napoca en Transylvanie ou de Iași, près de la frontière moldave. Là-bas, ils bénéficient de cours en français, dispensés en petits groupes, et d’une sélection sur dossier, sans la barrière du numerus clausus. Pour de nombreux jeunes découragés par le système universitaire français jugé trop compétitif, scolaire et fermé, cette option représente une alternative attractive.

Cependant, après six ans d’études et l’obtention de leur diplôme reconnu partout en Europe, un nouveau défi les attend : passer le concours de l’internat en France. Pourtant, le pays a un besoin criant de médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Près de six millions de Français n’ont pas de médecin traitant, et des départements comme la Nièvre ou l’Indre multiplient les initiatives pour attirer ces futurs praticiens dans les zones rurales.

Ces efforts contrastent avec les critiques d’une partie de la communauté médicale, qui reproche depuis longtemps à ces étudiants de « payer » leur diplôme, à raison de 7 500 euros par an en moyenne. Alors, à quoi ressemblent ces formations en Roumanie ? Comment ces futurs médecins envisagent-ils leur avenir après six ans d’études à l’étranger ? Et cette solution peut-elle réellement aider à combler les déserts médicaux en France ?



Publicité





🔴 Boeing dans la tourmente

Boeing traverse la plus grave crise de son histoire : 17 000 licenciements annoncés, une grève de plus d’un mois paralysant les usines, des incidents en plein vol, et deux crashs ayant causé la mort de 346 personnes. Ce géant américain de l’aviation civile, de la défense et du spatial, autrefois symbole de fiabilité, est désormais en plein tourment. Près de la moitié des avions dans le monde sortent de ses usines, qui fabriquent également l’emblématique Air Force One, l’avion du président des États-Unis. Cependant, la confiance s’effrite. Pilotes et passagers montent à bord de leurs appareils avec appréhension. Même les astronautes ont été bloqués en orbite à cause de dysfonctionnements d’une navette Boeing censée les ramener sur Terre. Comment une entreprise qui a marqué l’histoire de l’aviation, autrefois fierté nationale, en est-elle venue à inspirer tant d’inquiétude et de méfiance ? Comment ce pilier de l’industrie américaine a-t-il pu sombrer dans un tel cauchemar ?

🔴 Anjouan, le rêve de France

Anjouan, la plus pauvre des îles de l’archipel des Comores, est située juste en face de Mayotte, le 101e département français. Chaque année, des milliers de personnes tentent de traverser clandestinement le bras de mer qui les sépare pour rejoindre la France. Qu’est-ce qui pousse les habitants de cette île de l’océan Indien à fuir ? Comment fonctionnent les réseaux de passeurs à Anjouan, organisant des traversées dangereuses, parfois fatales ? Est-il possible de freiner ces migrations clandestines ? Les journalistes d' »Envoyé spécial » ont infiltré ces filières de passeurs et se sont rendus dans les hôpitaux locaux pour saisir l’ampleur du désespoir de la population.