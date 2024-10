Le Meilleur Pâtissier du 17 octobre : l’épisode 2 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 17 octobre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Les 12 pâtissiers amateurs encore en lice s’embarquent pour le plus gourmand des voyages : le tour de France des gâteaux !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 17 octobre 2024, présentation de l’épisode 2

L’épreuve créative : le gâteau-train

Ce voyage gourmand à travers les régions françaises débute avec une aventure en gâteau-train ! Chaque pâtissier devra concevoir un wagon-gâteau qui incarne le mieux sa région, ses racines ou son histoire. Une fois toutes les créations assemblées, elles composeront le tout premier train gourmand du Meilleur Pâtissier, prêt à partir sur un véritable circuit !

L’épreuve technique : l’escargot de Quentin Billeau

Le tour de France des douceurs se poursuit avec un produit que le monde entier nous envie : la viennoiserie ! Pour la première fois dans l’émission, cet art délicat est à l’honneur dans l’épreuve technique. Le chef Quentin Billeau, maître boulanger-pâtissier renommé pour ses viennoiseries visuellement saisissantes, partage la recette de son fameux « Escargot ». Nos pâtissiers devront relever le défi de recréer ce chef-d’œuvre, mais sous la tente, cela s’annonce compliqué !



L’épreuve surprise : le Paris-Brest revisité

Cyril et Mercotte défient les pâtissiers de revisiter un grand classique de la pâtisserie française : le Paris-Brest. Mais attention, une surprise de taille les attend ! Ils devront non seulement sublimer ce dessert, mais aussi lui faire parcourir la France à travers leurs créations. Le meilleur Paris-Brest sera récompensé par le prestigieux cupcake d’or, garant d’une place assurée pour la semaine prochaine. Qui obtiendra le fameux tablier bleu et qui devra malheureusement quitter la compétition ?

Le Meilleur Pâtissier saison 13, présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !

Le Meilleur Pâtissier du 20 septembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !