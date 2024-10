Star Academy : Pierre Garnier chante pour la nouvelle pub Gillette (VIDÉO)

Publicité





Alors la saison 2024 de la Star Academy sera lancée dans moins de deux semaines, le gagnant de la précédente édition, Pierre Garnier, vient d’enregistrer la nouvelle publicité de Gillette.











Une collaboration qui ne passe pas inaperçue depuis que Pierre Garnier l’a annoncée lundi et que la marque a dévoilé la pub. Beaucoup y voient déjà un tube !

« J’ai été très honoré que Gillette fasse appel à moi pour enregistrer cette nouvelle version. Elle me rappelle des souvenirs d’enfance, en famille devant la télé. Cette musique passait pendant les pauses publicitaires de mes programmes préférés et me voilà à la chanter et y mettre ma patte, c’est vraiment super. » a confié Pierre Garnier au sujet de cette publicité.

« Cette musique est intemporelle, dès qu’elle résonne, on sait à quelle marque elle fait référence, et y mettre ma touche personnelle a quelque chose d’émouvant »



VIDÉO Pierre Garnier reprend « La perfection au masculin » pour Gillette