Publicité





Grands Reportages du 13 octobre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands Reportages du 13 octobre 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Héritiers inconnus Saison 4 – Épisode 3 » (inédit)

Entre secrets de famille et enjeux financiers, « Héritiers Inconnus » nous plonge dans l’univers intrigant et souvent captivant des généalogistes successoraux. Antoine, Marine, Julien et Clémence sont des experts de ce domaine. Lorsqu’une personne décède sans héritier connu, c’est à eux que revient la mission de retrouver d’éventuels ayants droit. À mi-chemin entre historiens et détectives, ils mènent de véritables enquêtes pour transmettre un héritage inattendu, dévoilant parfois des secrets de famille enfouis. Leur travail, délicat et complexe, les emmène aux quatre coins du monde, sur des pistes surprenantes, et les fait découvrir des histoires parfois incroyables.

Et à 14h50 dans Reportages découverte « Inséparables : les copains d’abord »



Publicité





Ces dernières années, des films comme « Le cœur des hommes » ou « Les petits mouchoirs » ont rencontré un grand succès en racontant des histoires de bandes d’amis. Mais parfois, la réalité dépasse la fiction. Pendant près d’un an, une équipe de « Reportages découverte » a suivi des groupes d’amis qui se sont rencontrés sur les bancs de l’école et, vingt ans plus tard, sont toujours aussi soudés. Alors que beaucoup d’entre nous perdent contact avec leurs amis d’enfance, eux ne se sont jamais quittés. Mieux encore, à l’âge adulte, plutôt que de suivre des chemins séparés, ils se lancent ensemble dans des projets qui renforcent encore leur lien.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.