Ici tout commence du 2 octobre : Laetitia a un plan ! (résumé + vidéo épisode 1015 en avance)

Ici tout commence du 2 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1015- Laetitia n’a toujours pas dit son dernier mot sur le championnat de Maître d’Hôtel dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, elle expose son plan à Pénélope…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 2 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1015

Hippolyte du Chesnay fait un retour remarqué à l’Institut, ayant été nommé président d’honneur du championnat inter-écoles des maîtres d’hôtel. Cependant, cette nouvelle ne ravit pas son fils Stanislas, qui peine à faire le deuil du passé et remet en question le retour de son père. Tandis que les autres élèves de l’Institut partagent son avis, Laetitia adopte une vision différente.

Ambitieuse, Laetitia voit dans la nomination d’Hippolyte au jury du concours une opportunité qui pourrait jouer en sa faveur. Mais jusqu’où sera-t-elle prête à aller pour en tirer profit ? Elle confie à Pénélope qu’elle compte sur son beau-père pour contourner le règlement et participer au championnat !



Pendant ce temps, Solal et Zoé se rapprochent et se découvrent des points communs… Au Double A, Milan attire l’attention du chef Delobel et prend sa revanche sur Anaïs.

Ici tout commence du 2 octobre 2024 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.