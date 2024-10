Plus Belle La Vie du 2 octobre 2024 : un témoignage capital, Samuel prend une décision (résumé + extrait vidéo épisode 182 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 2 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 182 de PBLV – Les choses tournent mal pour les amies de Luna cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Le témoignage du chasseur remet la version de Luna en cause et Samuel décide de se retirer de l’enquête !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 octobre 2024 – résumé de l’épisode 182

Au commissariat, le chasseur est confronté à plusieurs femmes pour identification, notamment Barbara, Blanche et Jennifer. Il réussit à identifier rapidement Blanche. Jean-Paul insiste pour qu’il désigne la troisième femme, qui s’avère être Jennifer. Samuel est mal à l’aise, et Jean-Paul exprime sa surprise.

Au Mistral, Barbara et Thomas sont avec l’avocate de Luna, qui leur explique que tout dépendra de ce que le chasseur dira à leur sujet. Justement, le chasseur arrive pour déjeuner au Mistral. L’avocate lui parle normalement, tandis qu’il explique qu’il a oublié ses lunettes, étant myope.



Publicité





Au commissariat, Samuel discute avec Jennifer et Blanche, leur annonçant qu’elles seront réinterrogées. Jennifer, en larmes, s’inquiète des risques encourus. Samuel leur explique que la situation est très grave et les conseille de réfléchir à ce qu’elles vont dire pour se mettre d’accord.

Plus tard, Jean-Paul et Patrick font le point sur l’affaire. Jean-Paul suspecte que les amies de Luna l’ont aidée, mais Patrick n’est pas d’accord, rappelant que le chasseur les a vues le 10 septembre. Jean-Paul établit un lien avec le téléphone qui a réapparu le lendemain. Samuel les rejoint et demande à être retiré de l’enquête. Pendant ce temps, l’avocate s’entretient avec Luna au sujet du témoignage du chasseur. Elle lui demande de tout lui dire. Luna affirme avoir voulu protéger ses amies. L’avocate interroge Luna sur d’éventuelles lunettes portées par le chasseur, et Luna est certaine qu’il n’en portait pas. L’avocate conclut que les copines de Luna devraient être libérées dès le lendemain.

À la résidence, Morgane retrouve Jules endormi dans sa chambre. En rejoignant Jules dans son lit, elle réalise que la pièce est en désordre, avec des miettes de chips sur le lit et un morceau de pizza au sol. Morgane préfère partir… Plus tard, Morgane et Jules ont rangé la chambre. Ils s’embrassent, mais Jules mord la lèvre de Morgane, qui se plaint. Bien qu’il nie, Morgane lui dit qu’il lui a fait mal, ce qui le fait rire bêtement. Elle ne comprend pas sa réaction et propose de sortir, lui demandant de la rejoindre en bas.

Dans la rue, Louis suit Zoé, qui est surprise mais ravie de le revoir. Elle lui explique qu’elle allait travailler son bac à la bibliothèque et se dit très heureuse avec sa mère. Elle lui propose de venir chez elle, sa mère étant absente. Louis semble réticent, mais Zoé insiste. Zoé fait visiter sa maison à Louis lorsque Ariane sort de sa chambre. Choquée, elle reproche à Zoé la présence de Louis. Djawad sort aussi de la chambre, ce qui surprend Zoé. Armand Billard appelle Ariane pour lui annoncer une surprise, étant en bas. En urgence, Ariane décide de cacher Djawad et Louis.

Armand arrive avec des chocolats pour Zoé et Ariane. Pendant ce temps, Djawad et Louis, retenus dans une chambre, font connaissance. Djawad interroge Louis sur son passé et se rend compte qu’il l’a déjà vu. Djawad pousse un cri, surprenant Armand, tandis que Zoé prétend qu’ils entendent les voisins. Djawad et Louis sortent en simulant l’installation d’un meuble, et Ariane se plaint qu’ils ont gâché sa surprise pour Zoé.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie : un personnage va revenir mais avec un nouvel acteur ! (PHOTO)

VIDÉO Plus belle la vie du 2 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.